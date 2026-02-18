Plan Maestro para Gaza: La Junta de Paz compromete fondos y tropas para la reconstrucción

La Casa Blanca confirmó que más de 20 países participarán en la cumbre de Washington para formalizar una fuerza internacional de estabilización y un fondo millonario de ayuda humanitaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/02/2026 03:10 PM.
En Internacional y editada el 18/02/2026 03:13 PM.