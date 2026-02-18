Tragedia en el Bosque Nacional de Tahoe: mueren ocho esquiadores tras avalancha en California

Las autoridades mantienen la búsqueda del último desaparecido en el pico Castle, mientras las condiciones meteorológicas extremas complican las labores de rescate.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/02/2026 02:24 PM.
En Internacional y editada el 18/02/2026 03:10 PM.