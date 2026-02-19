Balcázar Zelada asume presidencia provisional tras destitución de José Jerí

...

El legislador José María Balcázar asume el mando interino del país andino en medio de una crisis institucional crónica y a solo dos meses de las elecciones generales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/02/2026 08:41 AM.
En Internacional y editada el 19/02/2026 08:29 AM.