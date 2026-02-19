Bill Gates cancela su participación en la cumbre de IA en la India tras nuevas polémicas

La Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial 2026 ha sufrido una baja de alto perfil este jueves con la ausencia definitiva de Bill Gates. El fundador de Microsoft, quien era una de las figuras más esperadas en el Bharat Mandapam de Nueva Delhi, decidió cancelar su intervención frente a líderes mundiales y directivos tecnológicos en el último momento. Según el comunicado oficial de su fundación, la medida busca evitar que su presencia desvíe la atención de las prioridades de la cumbre, una postura que contrasta drásticamente con las declaraciones de la organización hace apenas dos días, cuando aseguraban que su agenda se mantenía sin cambios pese a los rumores de su retiro.
El cambio de rumbo coincide con el escándalo provocado por la reciente filtración de correos electrónicos atribuidos al fallecido Jeffrey Epstein. En estos mensajes se alega que el empresario solicitó intermediación para gestionar encuentros personales y obtener medicamentos específicos, una controversia que ha proyectado una sombra sobre su labor filantrópica. La tensión se hizo evidente incluso en el gobierno anfitrión, donde el ministro de Tecnología de la India, Ashwini Vaishnaw, evitó respaldar públicamente al empresario el miércoles pasado, calificando su posible asistencia como una simple "elección personal" ajena a la administración.
A pesar de este vacío en el podio, la cumbre continúa su curso con el objetivo de definir el futuro del orden digital global junto a mandatarios como Narendra Modi y Emmanuel Macron. El lugar de Gates en las sesiones técnicas será ocupado por Ankur Vora, un representante de alto nivel de su fundación, mientras que los máximos responsables de gigantes como Google DeepMind, OpenAI y Anthropic mantienen su participación intacta. De esta manera, el evento intenta blindar su relevancia institucional frente a los problemas reputacionales que han forzado la salida de uno de los hombres más influyentes del sector tecnológico.