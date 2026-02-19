Cadena perpetua para el expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol por el intento de golpe de Estado

La justicia de Seúl impuso la máxima pena al exmandatario tras determinar que el decreto de ley marcial de 2024 fue un acto de insurrección contra el orden constitucional.

Xavier Rivera Martinez el 19/02/2026
Internacional