Se consolida la Fuerza Internacional para Gaza: Indonesia, Marruecos y otros países enviarán tropas

El general retirado Jasper Jeffers anunció la composición de la nueva fuerza de estabilización, que contará con 32 mil efectivos y el apoyo logístico de naciones árabes fronterizas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/02/2026 10:58 AM.
En Internacional y editada el 19/02/2026 10:26 AM.