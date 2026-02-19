Se consolida la Fuerza Internacional para Gaza: Indonesia, Marruecos y otros países enviarán tropas

La estrategia para la seguridad de la Franja de Gaza en la era pos-Hamas ha dado un paso decisivo con el anuncio de la Fuerza Internacional de Estabilización. Jasper Jeffers, general estadounidense retirado y líder de esta iniciativa, confirmó que Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania ya se han comprometido a desplegar tropas en el terreno. Este contingente internacional estará integrado por 20 mil soldados y 12 mil policías, con Indonesia asumiendo un rol protagónico al ocupar la comandancia adjunta de la fuerza.
Además del despliegue militar, la región contará con el respaldo estratégico de Egipto y Jordania. Ambos países fronterizos no enviarán tropas de combate, pero han acordado ser los centros de formación para la nueva policía y las fuerzas de seguridad locales. Según Jeffers, este esfuerzo multinacional es la piedra angular para proporcionar la estabilidad necesaria que permita una reconstrucción efectiva y una paz duradera en el territorio.Puntos clave del nuevo orden de seguridad: