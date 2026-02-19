Príncipe Andrés detenido en Norfolk por vínculo con Jeffrey Epstein

La monarquía británica enfrenta uno de sus momentos más críticos tras la detención de Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, este jueves en su residencia de Norfolk. La policía del Valle del Támesis confirmó el arresto de un hombre de 66 años bajo la sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, en relación con el envío de informes comerciales a Jeffrey Epstein en 2010. La operación incluyó registros en sus antiguas dependencias de Royal Lodge y en su actual vivienda en la finca de Sandringham, marcando un precedente sin precedentes para un miembro de la familia real en la historia moderna.
Esta acción judicial es el resultado directo de la reciente publicación de millones de documentos legales en Estados Unidos, los cuales revelaron una correspondencia persistente entre el hijo de Isabel II y el fallecido financiero, incluso después de que este último se declarara culpable de delitos sexuales en 2008. Las autoridades británicas, que tradicionalmente habían mantenido distancia del caso, decidieron intervenir tras evaluar el contenido de estos archivos que vinculan la etapa de Andrés como enviado comercial del Reino Unido con la red de influencias de Epstein. El sospechoso permanece actualmente detenido mientras los investigadores procesan la evidencia recolectada en los domicilios allanados.
Desde el Palacio de Buckingham, el rey Carlos III ha emitido una declaración personal inusual para enfatizar que la justicia debe seguir su curso con total transparencia y rigor. El monarca, quien ya había despojado a su hermano de sus títulos reales y el derecho a ser llamado príncipe el otoño pasado, subrayó su total cooperación con las autoridades para proteger la integridad de la corona. Este arresto representa la culminación de años de escándalos que comenzaron con la desastrosa entrevista de Andrés en la BBC en 2019, dejando a la familia Windsor en una posición de vulnerabilidad institucional ante la opinión pública global.