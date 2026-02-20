Tragedia en Renca: Explosión de camión de gas deja cinco fallecidos y decenas de heridos

La comuna de Renca fue escenario de un desastre vial este jueves, cuando el volcamiento y posterior explosión de un camión cargado con gas licuado terminó con la vida de al menos cinco personas. El siniestro ocurrió poco después de las 08:00 horas en una zona estratégica cercana a autopistas y sectores industriales, donde una inmensa bola de fuego y una potente onda expansiva alcanzaron a conductores y trabajadores que se encontraban en un radio de hasta 200 metros. Las imágenes captadas por testigos muestran la magnitud de las llamas, que consumieron decenas de automóviles y sembraron el caos en una de las arterias más transitadas de la capital chilena.
Las autoridades de salud reportaron 18 personas lesionadas, de las cuales al menos la mitad se encuentra en estado de gravedad debido a la violencia del impacto y las quemaduras. El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, confirmó que los daños materiales son cuantiosos, contabilizando más de 50 vehículos afectados por el fuego o la presión del estallido. Durante horas, el Cuerpo de Bomberos trabajó en el enfriamiento controlado del tanque y el consumo del remanente de gas para evitar nuevas detonaciones, manteniendo un estricto perímetro de seguridad que bloqueó el tránsito en gran parte del sector norte de la ciudad.
La Fiscalía ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del volcamiento del camión perteneciente a la empresa Gasco. Las primeras hipótesis apuntan a un probable exceso de velocidad como el factor desencadenante de la tragedia, mientras la compañía aseguró que colaborará con toda la información técnica necesaria para esclarecer los hechos. Mientras las labores de limpieza y peritajes se extendieron hasta la tarde, la comunidad santiaguina permanece conmocionada por un accidente que evidencia el riesgo del transporte de materiales peligrosos en zonas densamente pobladas y de alto flujo vehicular.