La administración de Donald Trump ha dado un paso sin precedentes al instruir la publicación de toda la documentación oficial relacionada con el fenómeno OVNI, una decisión que llega tras una intensa fricción política. El detonante de esta medida fue una reciente intervención de Barack Obama en un podcast, donde el exmandatario admitió la veracidad de estos avistamientos. Esta confesión provocó una reacción inmediata de Trump, quien criticó duramente a su antecesor a bordo del Air Force One, acusándolo de haber revelado información clasificada de forma irresponsable y cuestionando la legalidad de sus palabras.
A pesar de las críticas hacia Obama, el presidente Trump mantuvo una postura enigmática al ser consultado sobre si Washington posee pruebas definitivas de vida fuera de nuestro planeta. Mientras el debate crece, el entorno cercano al republicano ha alimentado las expectativas de los entusiastas del tema. Lara Trump, nuera del jefe de Estado, aseguró que ya existe un discurso redactado que profundiza en detalles sobre tecnología espacial y presencia biológica extraterrestre, el cual sería pronunciado en un momento estratégico para la administración.
Por su parte, el equipo de comunicación de la Casa Blanca ha intentado manejar la situación con cautela y una pizca de ironía ante la presión mediática. La vocera Karoline Leavitt señaló que, aunque una alocución de tal magnitud resultaría sumamente atractiva para la opinión pública, ella no tenía constancia oficial de la existencia de dicho texto. Este escenario de contradicciones y anuncios sorpresa ha colocado la desclasificación de archivos espaciales en el centro de la disputa política estadounidense, transformando un tema de ciencia ficción en una cuestión de Estado.