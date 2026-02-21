Hito diplomático en la India: 88 naciones firman la "Declaración de Delhi" sobre IA

Tras una intensa jornada de negociaciones, la Cumbre de Impacto IA 2026 concluyó con un acuerdo global sin precedentes que busca establecer un marco ético frente al avance acelerado de la tecnología.

