Hito diplomático en la India: 88 naciones firman la "Declaración de Delhi" sobre IA

Nueva Delhi se convirtió en el epicentro de la gobernanza tecnológica mundial al sellar el mayor pacto diplomático en la historia de la inteligencia artificial. La firma de la "Declaración de Delhi" logró reunir el respaldo de potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, después de que las discusiones se extendieran un día más de lo previsto. El consenso se alcanzó gracias a una cláusula estratégica que define las directrices como voluntarias y no vinculantes, una medida que permitió integrar a la delegación estadounidense, la cual se mostraba reticente a cualquier normativa que pudiera frenar su autonomía estratégica o el desarrollo de innovación frente a sus competidores.
El documento oficial advierte que las decisiones tomadas hoy definirán el legado tecnológico de las futuras generaciones, especialmente ante la advertencia de expertos de Silicon Valley sobre la inminente llegada de la "superinteligencia". Entre los pilares del acuerdo destaca la creación del Trusted AI Commons, un repositorio global diseñado para compartir protocolos de seguridad que ayuden a mitigar errores críticos antes de que se conviertan en amenazas reales. Asimismo, se pactó una "carta de democratización" que facilitará el acceso a chips avanzados para naciones en desarrollo, evitando que la brecha tecnológica se profundice y permitiendo que sectores como la agricultura y la medicina se beneficien de modelos de acceso abierto.
Durante el cierre de la cumbre, figuras clave de la industria como Sam Altman y Demis Hassabis enfatizaron la necesidad de descentralizar el desarrollo de la IA para prevenir el surgimiento de regímenes totalitarios y prepararse para la automatización masiva del mercado laboral prevista para los próximos cinco años. Con una movilización de inversiones que supera los 300 mil millones de dólares, este encuentro en la India finaliza como el primer esfuerzo coordinado de la humanidad por imponer la razón y el control sobre una herramienta que promete transformar radicalmente la estructura de la sociedad contemporánea.