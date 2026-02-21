Máxima tensión: el portaviones USS Gerald Ford ingresa al Mediterráneo ante la amenaza de un ataque

El escenario geopolítico en el Mediterráneo ha alcanzado un punto crítico tras el ingreso del USS Gerald Ford a sus aguas, cruzando el estratégico Estrecho de Gibraltar. Esta movilización, ordenada por el presidente Donald Trump, se suma a la presencia del USS Abraham Lincoln y refuerza una postura militar ofensiva frente a Irán. El mandatario estadounidense ha confirmado que mantiene sobre la mesa la posibilidad de un ataque militar limitado si no se alcanza un nuevo acuerdo respecto al programa nuclear de Teherán, advirtiendo que las consecuencias podrían manifestarse en un plazo de apenas diez días.
En paralelo al avance naval, la actividad aérea en la base de Lajes, en las Azores, ha encendido las alarmas internacionales. Reportes confirmados por agencias y medios locales documentan el aterrizaje de una flota diversa que incluye 12 cazas F-16 Viper, aviones de transporte C-17 Globemaster III y más de una decena de aeronaves de reabastecimiento KC-46A Pegasus. Aunque el Pentágono ha calificado estos movimientos como operaciones rutinarias de tránsito en territorio aliado, la magnitud del despliegue sugiere una preparación logística de gran escala para respaldar cualquier incursión aérea inminente en la región.
El USS Gerald Ford llega a esta zona de conflicto tras una intensa actividad en el Caribe, donde participó en el operativo militar del 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Además de sus misiones políticas, el portaviones lideró acciones contra el narcotráfico en aguas del Pacífico y el Atlántico antes de ser redirigido hacia el Viejo Continente. Con la llegada de este coloso y el robustecimiento de las bases aéreas en Portugal, Estados Unidos consolida una tenaza militar que busca presionar a Irán hacia una negociación definitiva o, en su defecto, facilitar una respuesta armada inmediata.