Alerta máxima en EE. UU.: un "ciclón bomba" histórico paraliza el noreste del país

...

Más de 50 millones de personas se encuentran bajo emergencia climática ante una tormenta invernal que amenaza con acumulaciones de nieve sin precedentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/02/2026 09:11 AM.
En Internacional y editada el 23/02/2026 09:01 AM.