Alerta máxima en EE. UU.: un "ciclón bomba" histórico paraliza el noreste del país

El noreste de Estados Unidos enfrenta una de las contingencias climáticas más severas de los últimos años tras la llegada de un "ciclón bomba" que ha forzado la declaración de estado de emergencia en siete estados. Desde Nueva York hasta Massachusetts, las autoridades han implementado medidas drásticas para proteger a la población ante un fenómeno que el Servicio Meteorológico Nacional califica como potencialmente destructivo. Con pronósticos que anticipan hasta 60 centímetros de nieve en la estratégica autopista I-95 y acumulaciones extraordinarias de metro y medio en la región de Nueva Inglaterra, el transporte terrestre y aéreo ha quedado virtualmente colapsado, registrándose ya más de 14 mil vuelos afectados en las principales terminales de la costa este.
La peligrosidad de la tormenta radica en la combinación de nevadas intensas con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 112 kilómetros por hora, creando condiciones de ventisca que anulan la visibilidad casi por completo. En ciudades como Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani ha decretado un toque de queda temporal, instando a los más de ocho millones de residentes a permanecer en sus hogares y evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente vital. Esta parálisis urbana ha provocado la cancelación masiva de espectáculos en Broadway y el cierre preventivo de centros escolares en las grandes metrópolis para este lunes, mientras los equipos de emergencia se preparan para jornadas críticas de limpieza y rescate.
Los meteorólogos advierten que lo peor del fenómeno se sentirá entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, con bandas de nieve capaces de sepultar calles a un ritmo de hasta 10 centímetros por hora. Esta velocidad de acumulación, sumada a los vientos sostenidos, aumenta el riesgo de cortes en el suministro eléctrico y daños estructurales en zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire. Ante el panorama de aislamiento inminente, las autoridades estatales mantienen una vigilancia permanente sobre la infraestructura crítica, recordando a la ciudadanía que la prioridad absoluta es evitar la exposición al frío extremo y las vialidades bloqueadas durante las próximas 12 horas.