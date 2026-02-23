"Sin palabras": La reacción de Elon Musk ante la ola de violencia en México

...

El magnate utilizó su plataforma para expresar su asombro tras la difusión de imágenes que muestran los disturbios provocados por la caída del líder del CJNG.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/02/2026 10:14 AM.
En Internacional y editada el 23/02/2026 09:36 AM.