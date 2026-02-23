"Sin palabras": La reacción de Elon Musk ante la ola de violencia en México

La crisis de seguridad que atraviesa México tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, "El Mencho", ha escalado hasta el radar de las figuras más influyentes de la tecnología global. Elon Musk, propietario de X y CEO de Tesla, reaccionó públicamente a los violentos episodios registrados en al menos 11 estados del país. El empresario compartió un emoji de desconcierto ante las grabaciones que documentan el incendio de establecimientos comerciales y los bloqueos tácticos realizados por grupos criminales, una postura que rápidamente se viralizó y atrajo la atención de miles de usuarios internacionales sobre la situación en territorio mexicano.
El detonante de la reacción de Musk fue un video que mostraba una sucursal de una cadena mayorista en llamas en Puerto Vallarta, una de las zonas más afectadas por la activación del "Código Rojo". Según los reportes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo que culminó con la muerte del capo y seis de sus escoltas fue el resultado de un trabajo de inteligencia militar que terminó en un enfrentamiento directo. La contundencia de las imágenes compartidas en tiempo real a través de la red social X permitió que el mundo fuera testigo de la respuesta del cártel ante la pérdida de su liderazgo.
Durante la conferencia matutina de este lunes, las autoridades mexicanas confirmaron que el uso de la fuerza fue una respuesta necesaria ante la agresión inicial contra el personal militar. Mientras el Secretario de la Defensa detallaba los pormenores del operativo, la interacción de Musk en redes sociales generaba una oleada de comentarios por parte de ciudadanos extranjeros, quienes expresaron su asombro ante la magnitud de los disturbios. Esta atención mediática global añade una capa de presión adicional al gobierno federal, que busca restablecer el orden en las entidades donde la violencia ha paralizado la actividad cotidiana.