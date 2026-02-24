FedEx demanda al Gobierno de EE. UU. tras el fallo del Supremo contra los aranceles de Trump

...

La firma logística busca recuperar los pagos realizados bajo una política arancelaria que la justicia acaba de declarar inconstitucional, marcando un precedente para el sector empresarial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/02/2026 09:11 AM.
