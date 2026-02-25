Bill Gates se disculpa ante su fundación por el "gran error" de frecuentar a Jeffrey Epstein

El filántropo admitió ante sus empleados que su relación con el magnate fallecido afectó la reputación de la organización, aunque negó rotundamente haber participado en actividades ilícitas.

