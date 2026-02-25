Elon Musk responde con ironía a la posibilidad de un proceso legal en México

La tensión diplomática y digital entre el dueño de Tesla, Elon Musk, y el Gobierno de México ha escalado tras la reciente captura y muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho". La polémica se desató cuando Musk, a través de su plataforma X, respondió a un video de la presidenta Claudia Sheinbaum sugiriendo que la mandataria seguía instrucciones de grupos delictivos. El comentario fue una reacción a la postura de la jefa del Ejecutivo, quien en dicho material reiteraba que retomar la estrategia de "guerra frontal" contra el narcotráfico de administraciones pasadas no es una ruta viable para el país.
Ante estas afirmaciones, la presidenta Sheinbaum informó que su administración evalúa las vías legales pertinentes para proceder contra el empresario, argumentando que sus señalamientos carecen de fundamento y afectan la investidura presidencial. Por su parte, Musk no tardó en reaccionar con sarcasmo a la noticia del posible juicio, publicando un mensaje irónico donde cuestionaba si la intención del Gobierno mexicano era "violar sus derechos humanos". Este intercambio ocurre en un contexto de alta sensibilidad nacional, derivado de la ola de violencia y bloqueos que sacudieron diversas regiones tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El incidente marca un nuevo capítulo de confrontación entre el multimillonario y líderes políticos internacionales, utilizando su red social como principal campo de batalla retórico. Mientras el Gobierno de México define si formalizará la demanda, el cruce de declaraciones ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión en plataformas digitales y la responsabilidad de los dueños de estas frente a Gobiernos soberanos. Por ahora, la administración federal se mantiene firme en la revisión del caso, mientras Musk continúa desafiando la autoridad mexicana desde el entorno digital.