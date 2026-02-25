Elon Musk responde con ironía a la posibilidad de un proceso legal en México

...

El magnate reaccionó en redes sociales tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien analiza acciones jurídicas por comentarios que vinculan al Gobierno con el crimen organizado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/02/2026 11:15 AM.
En Internacional y editada el 25/02/2026 11:02 AM.