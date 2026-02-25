Guerra de intereses: Anthropic enfrenta ultimátum del Pentágono por control de su IA

El Departamento de Defensa de EE. UU. dio de plazo hasta el viernes para que la creadora de Claude elimine las barreras éticas en el uso de sus modelos, bajo la amenaza de aplicar leyes de seguridad nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/02/2026 06:04 AM.
En Internacional y editada el 25/02/2026 06:12 AM.