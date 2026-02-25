Guerra de intereses: Anthropic enfrenta ultimátum del Pentágono por control de su IA

La tensión entre el Gobierno de los Estados Unidos y la industria de la inteligencia artificial alcanzó un punto crítico tras la reunión privada entre Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El Pentágono exige que la empresa californiana permita el uso irrestricto de su tecnología, una demanda que choca frontalmente con las políticas de seguridad de la compañía. Anthropic se ha negado sistemáticamente a que sus modelos Claude sean empleados en tareas de vigilancia masiva contra ciudadanos estadounidenses o integrados en sistemas de armamento totalmente autónomos, argumentando que su compromiso es con el desarrollo de una IA fiable y responsable.
Ante esta negativa, el Departamento de Defensa emitió un ultimátum que vence este viernes a las 17:01 horas. De no ceder, la administración advirtió que aplicará la Ley de Producción de Defensa, una normativa de la Guerra Fría que permite al Estado obligar a empresas privadas a priorizar las necesidades militares sobre sus propios lineamientos. Además, el Pentágono amenazó con etiquetar a Anthropic como un "riesgo para la cadena de suministro", una categoría que suele reservarse para corporaciones de naciones rivales y que podría devastar la reputación de la firma, así como su capacidad para recibir contratos gubernamentales en el futuro.
La presión sobre Anthropic se intensifica mientras otros gigantes tecnológicos ceden terreno ante las demandas militares. El Pentágono confirmó que Grok, de Elon Musk, ya cuenta con autorización para operar en entornos clasificados, mientras que OpenAI y Google están cerca de obtener permisos similares. A pesar de que Anthropic forma parte de un acuerdo millonario para suministrar IA al ejército, su resistencia ética la sitúa en una posición vulnerable frente a sus competidores. Por su parte, los funcionarios de Defensa sostienen que la legalidad del uso de la tecnología es responsabilidad exclusiva del usuario final y que la empresa debe limitarse a cumplir con las órdenes legales emitidas por el Departamento.