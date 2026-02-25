Trump presume la caída de "El Mencho" y consolida su alianza petrolera con Venezuela

...

En su discurso del Estado de la Unión, el mandatario estadounidense destacó la neutralización del líder del CJNG y anunció que EE. UU. mantendrá el control de los ingresos energéticos venezolanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/02/2026 06:16 AM.
En Internacional y editada el 25/02/2026 06:19 AM.