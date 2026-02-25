Trump presume la caída de "El Mencho" y consolida su alianza petrolera con Venezuela

Durante su intervención ante el Congreso, Donald Trump resaltó la reciente operación que terminó con la influencia de uno de los capos más peligrosos del mundo, en clara alusión a Nemesio Oseguera Cervantes. El presidente subrayó que, tras designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva, su administración ha logrado asestar un golpe definitivo a las estructuras criminales que controlan amplias regiones del territorio vecino. Sin mencionar explícitamente el nombre de "El Mencho", Trump recordó la intervención militar de principios de enero como una victoria clave en su estrategia de seguridad para el hemisferio occidental.
En el plano energético, el mandatario sorprendió al anunciar que Estados Unidos ha recibido más de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, refiriéndose al país sudamericano como un "nuevo amigo y socio". Esta nueva relación comercial se produce tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. Trump fue tajante al señalar que su gobierno planea retener el control de las ventas y beneficios derivados del petróleo venezolano por tiempo indefinido, al tiempo que celebró que la producción interna de gas natural en Estados Unidos ha alcanzado niveles récord bajo su mandato.
Bajo el lema "Estados Unidos a los 250 años", el discurso buscó proyectar una imagen de fortaleza frente a la reciente incertidumbre económica y los reveses judiciales en su política arancelaria. Entre las medidas más ambiciosas, el presidente anunció un plan para obligar a las empresas tecnológicas a absorber los costos energéticos derivados de la construcción de centros de datos de inteligencia artificial, protegiendo así el bolsillo de los ciudadanos ante las alzas en el servicio eléctrico. Con estas iniciativas, la Casa Blanca intenta estabilizar su agenda interna y reforzar las oportunidades económicas para la fuerza laboral estadounidense en un año de aniversarios históricos.