Uruguay declara emergencia agropecuaria en el sur del país ante el avance del déficit hídrico

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay ha formalizado este martes la declaración de emergencia agropecuaria para diversas zonas del sur del territorio nacional. Esta medida, que tendrá una vigencia inicial de 90 días, busca mitigar los efectos de la persistente falta de lluvias que afecta a sectores estratégicos como la ganadería, la lechería y la agricultura. Con esta resolución, el Poder Ejecutivo pretende agilizar la burocracia para liberar recursos financieros y garantizar el suministro de alimento para el ganado, elementos vitales para sostener la estructura económica de un país cuya matriz exportadora depende profundamente del campo.
La zona crítica delimitada por las autoridades comprende la periferia productiva de Montevideo y los departamentos de Canelones y Maldonado, extendiéndose también a puntos específicos de otras siete jurisdicciones. Según estimaciones oficiales, la emergencia abarca una superficie aproximada de tres millones y medio de hectáreas, lo que pone en situación de vulnerabilidad a cerca de dos mil pequeños productores. Gustavo Garibotto, director de Recursos Naturales de la cartera agropecuaria, señaló que este estatus legal no solo habilita créditos estatales, sino que también permite a los gobiernos departamentales implementar alivios fiscales, tales como el aplazamiento en el pago de impuestos, para evitar el colapso de las economías locales.
Esta nueva crisis hídrica se presenta apenas dos años después de que Uruguay superara un periodo de sequía extrema que golpeó al sector entre 2020 y 2023. La relevancia de proteger esta industria es mayúscula, considerando que el sector agroexportador es el motor financiero de la nación; tan solo en 2025, la carne bovina alcanzó cifras récord de exportación superando los 2,600 millones de dólares. Junto a la celulosa, la soja y los productos lácteos, estas actividades representan el sustento de la balanza comercial uruguaya, lo que obliga al Estado a intervenir de manera inmediata para preservar la estabilidad del mercado interno y sus compromisos internacionales.