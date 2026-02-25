Uruguay declara emergencia agropecuaria en el sur del país ante el avance del déficit hídrico

...

El Gobierno activa mecanismos de ayuda económica y créditos para proteger la producción de carne, lácteos y granos en una región que abarca más de tres millones de hectáreas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/02/2026 05:46 AM.
En Internacional y editada el 25/02/2026 05:51 AM.