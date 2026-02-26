Alcalde de Newark arremete contra el ICE tras aparatosa persecución que dejó varios heridos

El alcalde de Newark, Ras Baraka, denunció públicamente una serie de maniobras que calificó como "temerarias" por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que una persecución automovilística culminara en un accidente de varios vehículos este miércoles. Según el reporte oficial, los agentes federales intentaron detener una camioneta tipo van, cuyo conductor emprendió la huida, desatando una carrera por las calles de la ciudad que terminó impactando a otros automóviles. Entre los afectados se encontraban tres niños que viajaban en uno de los vehículos particulares, mientras que el sospechoso perseguido tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital local debido a la gravedad de sus lesiones.
La indignación de la administración municipal radica en que la policía de Newark no fue notificada ni participó en el operativo, interviniendo únicamente para gestionar el caos vial tras el impacto. Baraka enfatizó que las leyes estatales de Nueva Jersey son estrictas al prohibir persecuciones vehiculares a menos que exista una amenaza pública inmediata, una norma que, según su criterio, las autoridades federales ignoraron deliberadamente. El incidente cobra mayor relevancia logística debido a que las vialidades aún no se encontraban totalmente despejadas tras una reciente tormenta de nieve, lo que incrementó exponencialmente el riesgo para los transeúntes y conductores de la zona.
Este nuevo enfrentamiento escala la tensión ya existente entre el alcalde demócrata y las agencias federales, recordando que Baraka fue arrestado el año pasado durante una protesta contra un nuevo centro de detención de inmigrantes en su jurisdicción. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE mantienen silencio sobre los motivos específicos de la detención original, el gobierno local insiste en que las agencias de inmigración deben respetar los protocolos territoriales y actuar con sentido común. Por ahora, Newark se mantiene a la espera de un informe detallado que aclare si el procedimiento federal violó las directrices de seguridad ciudadana en un entorno urbano tan congestionado.