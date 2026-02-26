Florida investiga ataque de fuerzas cubanas a una lancha estatal que dejó cuatro muertos

...

El fiscal general del estado inició una investigación oficial tras el incidente armado en aguas territoriales de la isla, mientras las tensiones diplomáticas entre ambos países se agudizan.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/02/2026 05:00 AM.
En Internacional y editada el 26/02/2026 05:03 AM.