El Gobierno de Florida, encabezado por el fiscal general James Uthmeier, ha puesto en marcha una investigación exhaustiva tras el violento operativo de las Tropas Guardafronteras de Cuba contra una embarcación con matrícula estadounidense. El incidente, ocurrido este miércoles cerca de cayo Falcones, resultó en la muerte de cuatro tripulantes y dejó a otros seis heridos, en lo que las autoridades locales de Florida han calificado como una acción criminal por parte del régimen cubano. Uthmeier aseguró que trabajará de la mano con agencias federales para garantizar que los responsables rindan cuentas, subrayando la profunda desconfianza que existe hacia las versiones oficiales emitidas desde La Habana.
La narrativa del Ministerio del Interior de Cuba sostiene que la lancha rápida ignoró las órdenes de detenerse y abrió fuego contra la patrulla policial, hiriendo a un oficial cubano antes de recibir los disparos que causaron las bajas. Sin embargo, legisladores y figuras políticas de Florida, como Carlos Giménez y María Elvira Salazar, han exigido una verificación independiente de los hechos para determinar la nacionalidad de las víctimas y esclarecer si se trató de una agresión injustificada contra civiles. Este suceso ocurre en un momento de máxima fricción regional, tras la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el corte del suministro de crudo a la isla, lo que ha elevado la vigilancia en las costas caribeñas.
Desde la cumbre de la Caricom, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos responderá de manera proporcional una vez que se confirmen los detalles técnicos del enfrentamiento. Aunque en años anteriores se han registrado choques similares vinculados a la vigilancia fronteriza, la magnitud de este evento y el contexto geopolítico actual sugieren una respuesta diplomática o legal de mayor calado. La Oficina Estatal de la Fiscalía de Florida se mantiene en alerta para recolectar testimonios y pruebas forenses que permitan contrastar la versión del régimen cubano sobre lo que ya se describe en Miami como una masacre en altamar.