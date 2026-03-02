Aliados europeos amenazan con destruir capacidades militares de Irán

...

Francia, Reino Unido y Alemania consideran medidas contra Irán tras ataques con misiles y drones, en coordinación con EU, que prevé cuatro semanas de ofensiva. Se reportan muertes y movilizaciones globales tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 12:59 PM.
En Internacional y editada el 02/03/2026 01:47 PM.