EE.UU. e Israel atacan Irán tras muerte de Jamenei; región en alerta

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán que habría eliminado al líder supremo Alí Jamenei, según informes no confirmados. El ataque generó escalada en Medio Oriente, con cierres de embajadas, movimientos militares y alzas en el petróleo. México reporta a sus ciudadanos 'sanos y salvos'.

