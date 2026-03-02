Feminista pide regular IA tras sufrir deepfakes

Carla Galeote, abogada y activista feminista de 25 años, denunció el uso de inteligencia artificial para generar imágenes falsas de desnudos suyos, exigiendo una regulación más estricta del entorno digital. Aseguró que las medidas actuales del gobierno español son insuficientes frente a la creciente ola de violencia online.
Galeote criticó el plan de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, calificándolo como "paternalista". En su opinión, la protección debe extenderse a todos los usuarios, independientemente de la edad, ante el acoso y la difusión de contenido ilegal.
Propuso sanciones más severas para plataformas que no eliminen contenido dañino, incluyendo su prohibición en mercados clave como la Unión Europea. Consideró que multas millonarias no son disuasivas si las empresas las asimilan como un costo operativo.
Países como Francia, Grecia y Polonia analizan medidas similares a las españolas, tras el ejemplo de Australia, que ya prohibió las redes a menores de 16 años. Galeote advierte: sin rastreabilidad, la impunidad seguirá intacta.