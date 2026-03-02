Feminista pide regular IA tras sufrir deepfakes

La activista española Carla Galeote, víctima de imágenes falsas generadas por IA, exige rastrear cuentas anónimas y endurecer sanciones a redes que no actúen contra el abuso digital, tras anuncios de prohibiciones para menores.

