Israel ordena evacuar 53 localidades en el sur del Líbano

El ejército israelí ordenó la evacuación de 53 pueblos en el sur del Líbano tras represalias de Hizbulá por el bombardeo a Irán. Se prevén nuevos ataques. Decenas de miles huyen, en medio de una creciente escalada regional.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/03/2026 11:00 AM.
En Internacional y editada el 02/03/2026 11:06 AM.