Milei ratifica alianza estratégica con EU y reformas para la 'grandeza argentina'

El presidente de Argentina, Javier Milei, ratificó este domingo una alianza "estratégica" con Estados Unidos dentro del marco de un "nuevo orden mundial". Durante un discurso de casi dos horas, anunció que este año presentará al Congreso 90 reformas estructurales destinadas a construir la "arquitectura" de la "grandeza argentina".
Milei adelantó que buscará la ratificación parlamentaria del acuerdo de comercio e inversiones firmado con Estados Unidos el 5 de febrero. Cada uno de los ministerios de su gobierno ha preparado diez paquetes de reformas, con lo que prevé presentar iniciativas mensualmente a lo largo de 2026.
Entre las reformas mencionadas figuran propuestas en materia tributaria, electoral, aduanera, penal, judicial y educativa. No obstante, no ofreció detalles específicos sobre todas las iniciativas.
El mandatario destacó supuestos logros de su gestión: estabilización macroeconómica, superávit fiscal primario del 1,5 % del PIB previsto para 2025, crecimiento económico del 4,4 % ese año y una desinflación que pasaría del 117,8 % en 2024 al 31,5 % en 2025.
Milei celebró también la desregulación económica, recortes en la Administración pública y la privatización de empresas estatales. Aprobada recientemente por el Congreso, la reforma laboral generó rechazo de las centrales obreras, que la consideran inconstitucional y la impugnarán ante la Justicia.
El presidente negó que sus políticas generen destrucción de empleo, calificó como "ladrones" a empresarios que critican la apertura de importaciones y atribuyó las turbulencias financieras de 2025 a un "ataque sin precedentes" de la oposición, a la que tildó de "golpista".
Durante el acto, presuntamente institucional y previsto por la Constitución, Milei dirigió duros epítetos a legisladores opositores, llamándolos "cavernícolas", "ladrones", "ignorantes" y "asesinos". Sus declaraciones fueron recibidas con aplausos y vítores por los oficialistas presentes.