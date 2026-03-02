Milei ratifica alianza estratégica con EU y reformas para la 'grandeza argentina'

El presidente argentino Javier Milei reafirmó su alianza con Estados Unidos y anunció 90 reformas estructurales en 2026, incluyendo cambios tributarios, laborales y educativos. Destacó logros económicos como desinflación y superávit fiscal, aunque enfrenta críticas por la reforma laboral y tensiones con la oposición, a la que calificó duramente en un discurso institucional.

