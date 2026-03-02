Oficina de Netanyahu niega ataque de Irán a su sede

...

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó que su sede haya sido alcanzada por un ataque iraní, tras reportes de medios iraníes que afirmaron lo contrario. No se reportaron impactos en Jerusalén, pese a sirenas y alertas. Las defensas israelíes interceptaron la mayoría de los proyectiles.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 12:59 PM.
En Internacional y editada el 02/03/2026 01:36 PM.