Trump justifica ataques a Irán por programa de misiles y amenazas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los ataques contra Irán representan la "última y mejor oportunidad" para frenar el avance de su programa de misiles y eliminar amenazas nucleares presuntamente en desarrollo.
Durante su primera comparecencia en vivo desde el inicio de la Operación 'Furia Épica', Trump señaló que Irán buscaba proteger un programa de armas nucleares encubierto, lo que representa una amenaza intolerable para Estados Unidos.
Trump admitió que la operación podría prolongarse más de cinco semanas, a pesar de su promesa de campaña de evitar guerras prolongadas en el extranjero.
El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, murió tras los bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel. Irán respondió con ataques a Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait, aumentando la tensión en la región.