Trump justifica ataques a Irán por programa de misiles y amenazas nucleares

...

El presidente Donald Trump afirmó que los ataques a Irán son necesarios para detener su programa de misiles y evitar que obtenga armas nucleares. Durante una alocución desde la Casa Blanca, detalló los objetivos de la Operación 'Furia Épica', que incluyen la destrucción de capacidades militares iraníes y la neutralización de su armada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/03/2026 04:28 PM.
En Internacional y editada el 02/03/2026 04:39 PM.