Embajada de EU alerta a spring breakers por viajes a México

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses que planean viajar al país durante la temporada de Spring Break. La advertencia se da tras un operativo militar del 22 de febrero en el que presuntamente fue abatido el capo El Mencho.
La dependencia indicó que, aunque las operaciones de seguridad han concluido, persiste el riesgo de crímenes violentos, secuestros y otras actividades delictivas en diversas regiones.
Además, recordó que en México está prohibido el consumo de mariguana y el uso de vapeadores. Cualquier incumplimiento podría derivar en sanciones económicas severas.
Se recomendó a los turistas evitar playas sin vigilancia y moderar el consumo de alcohol. La embajada exhortó a los viajeros a mantenerse informados y tomar precauciones durante su estancia en zonas turísticas.