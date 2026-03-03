Embajada de EU alerta a spring breakers por viajes a México

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para ciudadanos que viajen a México durante el Spring Break, tras operativos recientes y riesgos de delincuencia. Recomendó precaución en playas, evitando el consumo de drogas y alcohol.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 01:42 PM.
En Internacional y editada el 03/03/2026 01:53 PM.