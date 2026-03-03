China respalda soberanía de Irán y pide unidad del Golfo contra injerencia externa

China condenó los ataques a Irán atribuidos a EE.UU. e Israel, calificándolos de violación al derecho internacional. Reafirmó su apoyo a la soberanía iraní y llamó a los países del Golfo a unirse contra la injerencia externa, mientras urge el retorno al diálogo político y la protección del flujo energético en Ormuz.

Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 09:16 AM.
03/03/2026 12:55 PM.