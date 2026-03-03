Israel y EU intensifican ofensiva contra Irán tras muerte de Jamenei

Tras la caída del líder supremo iraní Ali Jamenei, Israel y Estados Unidos mantienen una ofensiva militar conjunta. Israel eliminó al comandante iraní Daud Ali Zadeh en Teherán, mientras Irán responde con misiles. Francia y Grecia envían buques a Chipre tras ataque a base británica. Trump critica a Reino Unido por falta de apoyo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 03:10 PM.
En Internacional y editada el 03/03/2026 02:11 PM.