Kristi Noem testifica en Senado tras muertes de manifestantes en Minneapolis

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfrentó preguntas en el Senado tras los tiroteos mortales de dos manifestantes en Minneapolis durante redadas migratorias. Demócratas le exigieron rendición de cuentas y una disculpa, mientras ella defendió las acciones de sus agentes y culpó a manifestantes violentos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 04:02 PM.
En Internacional y editada el 03/03/2026 04:49 PM.