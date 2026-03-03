Irán proclama cerrar el estrecho de Ormuz; amenaza ataques a buques extranjeros

...

Irán anunció el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz y advirtió que atacará cualquier embarcación que intente transitar por la zona, en medio de una fuerte escalada militar en Medio Oriente. La tensión aumentó tras reportes de ataques con drones en el golfo de Omán y bombardeos cruzados entre Israel e Irán, además de incidentes que involucran a Arabia Saudita y aliados occidentales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 12:10 PM.
En Internacional y editada el 03/03/2026 02:09 PM.