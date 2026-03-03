Trump amenaza con cortar comercio con España por bases militares

...

El presidente estadunidense, Donald Trump, presuntamente amenazó con imponer un embargo comercial a España tras su negativa a permitir el uso de las bases de Rota y Morón en operaciones contra Irán. España argumenta que las acciones no cuentan con aval de la ONU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/03/2026 01:43 PM.
En Internacional y editada el 03/03/2026 01:59 PM.