Específicamente, una fragata perteneciente a la marina iraní, enviada a las vías de navegación que bordean las costas de Sri Lanka, sufrió una explosión que resultó en su hundimiento. Hasta la fecha, los datos oficiales indican que 32 marineros han sido rescates y trasladados al principal centro médico del sur de la isla, mientras que las autoridades han recabado que 148 personas permanecen aún desaparecidas.
Las autoridades de defensa y el ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka confirmaron que el buque, tras completar sus ejercicios militares en el puerto de Visakhapatnam, en la India oriental, expidió una llamada súbita de socorro antes de sumergirse abruptamente a unas 40 kilómetros al sur del puerto de Galle. Los equipos de rescate llegaron en menos de una hora, constatando el hundimiento total del navío.
El motivo de la detonación sigue siendo objeto de investigación y la comunidad internacional todavía no cuenta con una explicación concluyente. Un diputado de la oposición planteó la posibilidad de que la nave haya sido objetivo de los ataques recientes dirigidos por Estados Unidos e Israel contra fuerzas con respaldo iraní, aunque las autoridades de Sri Lanka se negaron a confirmar dicha hipótesis en ese momento.
Diversas figuras diplomáticas, incluido el embajador de Irán en Colombo, se encontraban fuera de servicio cuando se anunció el incidente y no han pronunciado todavía sus comentarios oficiales. Sri Lanka, que ha mantenido una postura de neutralidad en el conflicto, sigue haciendo llamados reiterados a la diplomacia como vía para resolver las tensiones en el Oriente Medio.
El caso subraya la fragilidad de la seguridad marítima en una zona que ya ha sido escenario de intensas confrontaciones, recordando que las redes de alianzas y las complejas estrategias de defensa están cada vez más interconectadas. En un contexto donde el riesgo de un conflicto global parece más presente que nunca, la pérdida de vidas humanas por un hecho aún desconocido se erige como un recordatorio de que la estabilidad regional depende tanto de la diplomacia como de la transparencia y la cooperación entre naciones.