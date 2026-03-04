Fragata iraní explota cerca de Sri Lanka; 32 rescatados, 148 desaparecidos

...

En medio de la incertidumbre que envuelve el creciente conflicto centroasiático, la región del océano Índico se ha visto sacudida por otro episodio que ha captado la atención de la comunidad internacional. El despliegue rutinario de flotas en los límites estratégicos del Golfo de Bengala, un escenario que ha servido como teatro de maniobras diplomáticas y militares, se ha visto abruptamente interrumpido por un suceso que ha generado dudas y alarmas entre las naciones circundantes

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 04:57 PM.
En Internacional y editada el 04/03/2026 04:46 PM.