Colapso de residencia en Brasil deja 4 muertos y 8 desaparecidos

Un derrumbe en una residencia de ancianos en Belo Horizonte, Brasil, dejó cuatro muertos y ocho desaparecidos. Bomberos rescataron a ocho personas, entre ellas un niño de dos años. El edificio tenía permisos en regla, pero las causas del colapso se investigan.

