Colapso de residencia en Brasil deja 4 muertos y 8 desaparecidos

Un derrumbe en una residencia de ancianos en Belo Horizonte, Brasil, dejó al menos cuatro muertos y ocho personas desaparecidas, informaron autoridades este jueves.
El colapso ocurrió en la madrugada en un edificio de cuatro pisos que albergaba la residencia, viviendas particulares y una clínica estética. En el momento del siniestro, 29 personas se encontraban dentro.
Los bomberos de Minas Gerais confirmaron que rescataron con vida a ocho personas, entre ellas un niño de dos años que fue extraído consciente y con signos vitales estables.
Nueve personas lograron salir por sus propios medios con ayuda de vecinos, incluidos dos cuidadores y siete ancianos que estaban en una zona no afectada.
Imágenes del lugar muestran una estructura completamente derrumbada, con montañas de escombros, paredes y vigas de hierro. Más de 40 bomberos, apoyados por perros adiestrados, continúan las labores de búsqueda.
El edificio presuntamente contaba con todos los permisos en regla, según declaró el portavoz del cuerpo de bomberos, Henrique Barcellos. Las causas del colapso aún se desconocen y están bajo investigación.
Parte del personal de rescate fue trasladado desde Juiz de Fora, donde la semana pasada deslizamientos provocados por lluvias torrenciales dejaron 65 muertos.