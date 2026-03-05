Finlandia propone eliminar prohibición de armas nucleares por amenaza rusa

El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, presentó una propuesta para derogar la prohibición total de armas nucleares en su territorio, vigente desde hace 40 años. La medida busca alinear la legislación con los compromisos de la OTAN tras su ingreso en 2023 y fortalecer la disuasión frente a Rusia, sin planes concretos de almacenar armamento atómico.

