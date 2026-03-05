Finlandia propone eliminar prohibición de armas nucleares por amenaza rusa

El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, anunció este jueves una propuesta de ley para derogar la prohibición total de armas nucleares en el territorio finlandés. La medida, presuntamente motivada por la creciente amenaza de Rusia, busca actualizar una legislación de hace casi 40 años.
La actual Ley de Energía Atómica prohíbe la importación, fabricación, almacenamiento y tránsito de armamento nuclear por tierra, mar y aire. Häkkänen explicó que la reforma no implica que Finlandia desee albergar armas nucleares, ni existen planes de la OTAN para hacerlo.
El objetivo, dijo, es eliminar barreras legales que limitan la plena integración con los mecanismos de defensa de la OTAN, especialmente en materia de disuasión nuclear, tras la adhesión del país nórdico en 2023.
La propuesta llega días después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, ofreciera compartir la disuasión nuclear francesa con ocho aliados europeos, entre ellos Suecia y Dinamarca, pero excluyendo a Finlandia.
El presidente finlandés, Alexander Stubb, ha respaldado en el pasado la eliminación de restricciones al tránsito de armas nucleares, aunque ha reiterado que no hay intención de instalar arsenales atómicos en suelo finlandés.
La reforma busca, según las autoridades, fortalecer la seguridad nacional y garantizar la compatibilidad con los compromisos de defensa colectiva de la Alianza Atlántica.