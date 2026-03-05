Irán niega desarrollo de armas nucleares y reafirma vía diplomática

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, rechazó acusaciones de EE.UU. e Israel sobre un programa nuclear militar, asegurando que informes de la AIEA lo desmienten. Destacó la estabilidad del país y su disposición al diálogo pese a tensiones regionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 10:02 AM.
En Internacional y editada el 05/03/2026 09:10 AM.