Irán niega desarrollo de armas nucleares y reafirma vía diplomática

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, negó categóricamente que su país esté desarrollando armas nucleares. En entrevista con MILENIO Televisión, afirmó que las acusaciones de Estados Unidos e Israel carecen de fundamento y han sido desmentidas por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
"Irán nunca ha buscado desarrollar un arma nuclear. Es una acusación de EU, un país que sí tiene una bomba nuclear", declaró Pasandideh, quien insistió en que su nación ha cumplido con los acuerdos internacionales.
"Había avances en negociaciones recientes antes de la escalada del conflicto", indicó, resaltando que su país ha actuado de forma positiva como miembro del G5.
"El sistema político iraní no depende de una sola persona", dijo, al referirse al liderazgo del país, y explicó que la Constitución prevé mecanismos para elegir al nuevo líder supremo.
Finalmente, Pasandideh reconoció que Irán tiene capacidad militar para responder a ataques, pero reafirmó su compromiso con la diplomacia: "El conflicto podría prolongarse, pero mantenemos abierta la vía diplomática".