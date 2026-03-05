Markwayne Mullin, el nuevo secretario de Seguridad Nacional de EU

Markwayne Mullin fue designado como el próximo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos por el presidente Donald Trump, en sustitución de Kristi Noem. El anuncio se realizó a través de redes sociales, en medio de crecientes críticas sobre el manejo de la frontera sur.
Mullin, nacido el 26 de julio de 1977 en Tulsa, Oklahoma, es miembro registrado de la Nación Cherokee. Se convierte en uno de los pocos representantes indígenas en ocupar un cargo tan relevante en el gobierno estadounidense.
Su carrera política comenzó en 2013, cuando fue elegido a la Cámara de Representantes por el segundo distrito de Oklahoma. Tras cinco mandatos, ganó una elección especial para el Senado en 2022 y asumió su cargo en enero de 2023, con periodo hasta 2027.
Antes de dedicarse a la política, Mullin se desempeñó en el sector privado. Hizo crecer la empresa familiar de plomería, Mullin Plumbing, hasta convertirla en un negocio regional. También incursionó en proyectos ambientales y restaurantes.
Abandonó temporalmente sus estudios universitarios para hacerse cargo del negocio familiar, pero en 2010 obtuvo un grado asociado en tecnología de la construcción. Es padre de seis hijos y está casado con Christie Mullin.
En el ámbito deportivo, Mullin fue luchador universitario y competidor invicto en artes marciales mixtas, con cinco victorias. En 2016 fue incluido en el Salón de la Fama de Lucha de Oklahoma y sigue activo como entrenador juvenil.
En el Senado, participó en comités clave como Servicios Armados, Medio Ambiente, Salud y Asuntos Indígenas. Su enfoque legislativo incluye seguridad fronteriza, desarrollo rural, defensa nacional y derechos tribales.
La salida de Kristi Noem se da tras una comparecencia complicada ante el Capitolio. Presuntamente será enviada como representante especial de The Shield of las Américas, una nueva iniciativa regional de seguridad.
Con información de The Associated Press