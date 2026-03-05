Markwayne Mullin, el nuevo secretario de Seguridad Nacional de EU

Markwayne Mullin, senador por Oklahoma y miembro de la Nación Cherokee, fue nombrado por Donald Trump como nuevo secretario de Seguridad Nacional, en sustitución de Kristi Noem. Con trayectoria empresarial, deportiva y política, Mullin asume un rol clave en la política interior de EE.UU., en medio de debates sobre la seguridad fronteriza.

