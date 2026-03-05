SRE aclara que exembajadora en Belice no está atrincherada

...

La Secretaría de Relaciones Exteriores desmintió que la exembajadora Martha Zamarripa esté atrincherada en la sede diplomática de México en Belice. Confirmó que concluyó su encargo el 28 de febrero y realiza trámites para salir del país. Su salida está prevista para finales de esta semana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 05:10 PM.
En Internacional y editada el 05/03/2026 04:51 PM.