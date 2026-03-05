SRE aclara que exembajadora en Belice no está atrincherada

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado para desmentir rumores sobre la exembajadora de México en Belice, Martha Zamarripa Rivas, a quien presuntamente se habría atrincherado en la embajada.
Según informó la Embajada de México en Belmopán, Zamarripa concluyó oficialmente su misión diplomática el 28 de febrero de 2026 y ya no se encuentra dentro de las instalaciones diplomáticas.
Actualmente, la exfuncionaria realiza los trámites correspondientes para el traslado de su menaje de casa y su salida del país, procesos administrativos comunes tras el fin de una representación diplomática.
Se prevé que Zamarripa abandone Belice al término de esta semana, una vez finalizados los procedimientos formales.
La SRE enfatizó que el relevo forma parte de un proceso ordinario del Servicio Exterior Mexicano y no responde a ninguna situación de conflicto o desacato.
La nueva embajadora, Ana Luisa Vallejo Barba, fue ratificada por el Senado el 11 de febrero y tomará posesión en la segunda quincena de marzo.
Mientras tanto, el ministro Vladimir Hernández Lara asumirá como encargado de Negocios interino para garantizar la continuidad diplomática.
El comunicado recordó que los funcionarios en tránsito cuentan con 15 días hábiles para entregar el acta de Entrega-Recepción Institucional, conforme a la normativa federal.