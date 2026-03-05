UE aprueba reducción del 90% en emisiones para 2040

Los países de la Unión Europea aprobaron un objetivo climático para reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, mediante recortes industriales y créditos de carbono, pese a la oposición de varios Estados miembros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 01:43 PM.
En Internacional y editada el 05/03/2026 03:41 PM.