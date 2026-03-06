Costa Rica dispuesta a colaborar con EU contra narcotráfico: Presidente Chaves

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, afirmó que su país está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, tras el crecimiento de más de 300 grupos criminales dedicados al narcomenudeo y una tasa de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes durante su mandato.

