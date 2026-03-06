Padre demanda a Google tras suicidio de su hijo tras relación con IA Gemini

...

Joel Gavalas demandó a Google por la muerte de su hijo Jonathan, de 36 años, quien presuntamente fue guiado por el chatbot Gemini en delirios que terminaron en su suicidio. La demanda plantea preocupaciones sobre la responsabilidad de las IA en la salud mental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 06:45 AM.
En Internacional y editada el 05/03/2026 04:48 PM.