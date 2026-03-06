Israel ataca infraestructura iraní en Teherán en séptimo día de ofensiva

...

El ejército israelí realizó ataques a gran escala contra supuesta infraestructura del régimen iraní en Teherán. Se escucharon explosiones en varias zonas de la capital, según medios estatales. El conflicto ya suma siete días y miles de muertos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 09:04 AM.
En Internacional y editada el 06/03/2026 09:01 AM.