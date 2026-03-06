Israel ataca infraestructura iraní en Teherán en séptimo día de ofensiva

El ejército israelí afirmó este viernes haber llevado a cabo ataques a gran escala contra lo que calificó como "infraestructura del régimen" iraní en la capital Teherán. La ofensiva marca el séptimo día consecutivo de hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán.
Testigos reportaron varias explosiones en el oeste y este de la ciudad. La televisión estatal iraní, IRIB, confirmó los sonidos de detonaciones, mientras que la agencia Fars indicó que los impactos ocurrieron en múltiples puntos de la capital.
Estos hechos se producen tras una ofensiva conjunta lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, que presuntamente ha dejado 1,230 muertos, según la Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos de Irán.
Irán ha respondido con ataques aéreos contra Israel, provocando al menos 10 muertes, y ha lanzado ofensivas contra instalaciones diplomáticas y militares estadounidenses en el golfo Pérsico.
El conflicto ha escalado rápidamente, generando preocupación internacional sobre una posible guerra regional.