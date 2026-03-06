Mojtaba Jamenei, el posible sucesor del líder supremo de Irán

Tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí en un ataque aéreo en febrero de 2026, su hijo Mojtaba emerge como candidato fuerte para sucederlo, pese a carecer de cargo público y credenciales religiosas plenas. Tiene vínculos estrechos con la Guardia Revolucionaria.

