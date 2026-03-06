Mujeres clave en mediación internacional para lograr paz duradera: SRE

El canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que la participación de mujeres como mediadoras en conflictos internacionales es fundamental para alcanzar acuerdos de paz más sólidos y duraderos. Durante un evento en Tecámac, Estado de México, destacó que existe evidencia documentada sobre el impacto positivo de las mujeres en la construcción de la paz.
La declaración se dio en el marco de la presentación de la Estrategia Centros LIBRE para las Mujeres, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de las Mujeres firmaron un convenio de colaboración. El acto contó con la presencia de la gobernadora Delfina Gómez y representantes del cuerpo diplomático acreditado en México.
De la Fuente subrayó que cuando las mujeres participan en procesos de mediación, no solo se logra la paz más rápido, sino que esta tiende a ser más estable. "El gran reto no sólo es alcanzar la paz, sino mantenerla", presuntamente señaló.
El convenio busca fortalecer la formación y sensibilización en igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y la promoción de los derechos de las mujeres, en línea con los compromisos internacionales de México.
El canciller resaltó que México vive una época de avances para las mujeres y que estos logros internos fortalecen su liderazgo en la escena global. Reiteró el respeto del país por la autodeterminación de los pueblos, al tiempo que promueve el intercambio de buenas prácticas en materia de género.
"Son tiempos de crear sinergias", dijo De la Fuente, al destacar la importancia de encontrar convergencias en la diversidad para fortalecer la colaboración internacional desde una perspectiva de equidad.