Mujeres clave en mediación internacional para lograr paz duradera: SRE

El canciller Juan Ramón de la Fuente destacó la importancia de la participación de mujeres en procesos de mediación internacional, al afirmar que su inclusión genera acuerdos de paz más sólidos y sostenibles, durante la firma de un convenio entre la SRE y la Secretaría de las Mujeres en el Estado de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 06:15 PM.
En Internacional y editada el 06/03/2026 04:57 PM.