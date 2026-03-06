Francia despliega portaaviones Charles de Gaulle mientras Londres arresta sospechosos iraníes

El presidente Emmanuel Macron, en una sesión de preguntas y respuestas realizada a través de Instagram, advirtió que su nación no se implicaría “en una guerra en Oriente Medio”, aunque sí reafirmó su compromiso con la seguridad de los franceses y la estabilidad regional.
Con el objetivo de reforzar la defensa diplomática y militar de la zona, París ha desplegado activos clave de su armada. Entre ellos se destaca el portaaviones nuclear Charles de Gaulle, cuyo movimiento a la zona está orientado a salvaguardar el flujo comercial marítimo y a interceptar posibles amenazas como drones y misiles. En palabras de Macron, esa presencia “es completamente pacífica y estratégica”. El proyecto, que ya forma parte de una coalición internacional en gestación, tiene por fin garantizar la seguridad de las rutas marítimas vitales para la economía global.
En otro frente, la Policía Metropolitana de Londres arrestó a cuatro hombres vinculados a la supuesta vigilancia de la comunidad judía de la capital. Uno de ellos es de origen iraní, mientras que los demás son británicos de doble nacionalidad. Los detenidos, de edades comprendidas entre 22 y 55 años, fueron detenidos en sus residencias en Barnet y Watford bajo la Ley de Seguridad Nacional británica de 2023.
Al mismo tiempo, seis personas más fueron detenidas en Harrow al sospecharse de colaborar con la misma estructura de inteligencia iraní. La intervención de la Policía Antiterrorista de Londres está vinculada a una amenaza percibida de “vigilancia de lugares e individuos vinculados a la comunidad judía” en Londres, lo que ha generado preocupación dentro de esa población.
La jefa de la Policía Antiterrorista, la comandante Helen Flanagan, calificó la operación policial como “planificada con anterioridad” y como parte de un esfuerzo más amplio para “interrumpir la actividad maligna” que el país sospecha de impulsar. Los diez detenidos se mantienen bajo custodia judicial mientras persiste la investigación.
La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lejos de permanecer confinada a Oriente Medio, ahora se refleja en la política y la seguridad de países europeos, evidenciando la interconexión de los escenarios geopolíticos actuales.