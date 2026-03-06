Francia despliega portaaviones Charles de Gaulle mientras Londres arresta sospechosos iraníes

...

En medio del aumento de la tensión que recorre la región, la escena internacional se ha ido afinando: cada país decide como responder ante las nuevas dinámicas de poder y, simultáneamente, proteger los intereses de sus ciudadanos en tierra y mar.Francia, a la cabeza de los debates sobre la posible intervención, ha dejado claro que su postura no se dirige hacia una confrontación directa con Irán

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 05:05 PM.
En Internacional y editada el 06/03/2026 02:43 PM.