Hallan restos del Faro de Alejandría en el Mediterráneo

Arqueólogos hallaron 22 piezas monumentales del Faro de Alejandría en el fondo del Mar Mediterráneo, parte de un proyecto internacional para reconstruir digitalmente la antigua maravilla del mundo presuntamente desaparecida tras siglos de desastres naturales y saqueos.

Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 05:25 PM.
En Internacional y editada el 06/03/2026 02:41 PM.