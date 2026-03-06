Estados demócratas demandan a Trump por nuevos aranceles globales

Un grupo de 20 estados liderados por Nueva York y California anunció una demanda contra Donald Trump por imponer nuevos aranceles del 10%, tras la anulación de los anteriores por la Corte Suprema. Alegan que el presidente presuntamente viola parcialmente una ley comercial de 1974.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 05:46 AM.
En Internacional y editada el 05/03/2026 04:58 PM.