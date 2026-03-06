Trump afirma que regreso a Cuba es 'cuestión de tiempo'

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió que el regreso a una política más dura hacia Cuba es inminente, tras recientes medidas que han agravado la crisis energética y económica en la isla. Las declaraciones, dirigidas al senador Marco Rubio, coinciden con el bloqueo de suministros petroleros desde Venezuela.

Xavier Rivera Martinez 06/03/2026 05:35 PM
06/03/2026 04:51 PM