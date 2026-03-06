Trump afirma que regreso a Cuba es 'cuestión de tiempo'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que el regreso a una política más estricta hacia Cuba es solo cuestión de tiempo. Las declaraciones, emitidas en tono vago, generaron expectativas sobre un posible endurecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con La Habana.
Trump hizo referencia al senador republicano Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, a quien elogió por su labor en temas relacionados con la isla. "Ha hecho un trabajo fantástico en un lugar llamado Cuba", afirmó el mandatario, sin detallar acciones concretas.
Desde el 9 de enero, ningún petrolero ha atracado en la isla, lo que ha profundizado la ya grave crisis económica y provocado apagones recurrentes. El turismo, segundo pilar de las divisas cubanas, también presuntamente enfrenta un fuerte deterioro.
"Ha hecho un trabajo fantástico en un lugar llamado Cuba", afirmó Trump sobre Marco Rubio.